Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden çiftçilere destek

Eskişehirli çiftçilere çeşitli projeler ile maddi destek olunduğunu belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş ayrıca Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ile üretimin katlandığını ifade etti.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Eskişehir’deki çiftçilerin 2021 yılında 46 bin 500 poliçe yaptırdığını, 2022’de ise bu sayının 47 bin poliçeye yükseldiğini açıkladı. Aynı şekilde 2021’de 123 bin hayvan ve 746 bin dekar alan araziyi, 2022’de 186 bin hayvana 756 bin dekara katladığını bildirdi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Eskişehirli vatandaşların mahsullerini ise Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ile koruduğunu belirtti.

Makine-Ekipman Desteği çerçevesinde 74 çiftçiye 1 milyon 966 bin 584 lira aktarıldı

Eskişehirli çiftçilere 2 milyon 166 bin 584 liralık tarımsal ödeme yapıldığını dile getiren Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Makine-Ekipman Desteği projesi çerçevesinde 74 çiftçiye 1 milyon 966 bin 584 lira aktarıldığını iletti. Aynı zamanda Uzman Eller Projesi ile 2 çiftçiye 200 bin lira ödeme desteği yaptıklarını aktaran Gümüş, “Hayırlı ve bereketli olsun” şeklinde konuştu.