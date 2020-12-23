Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğüne 40 bin doktorun oyu ile ‘Yılın Yenilikçi Uygulaması’ ödülü

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, Doctorclub Awards 2020-Türkiye’nin Sağlık Ödülleri ‘Yılın Yenilikçi Uygulaması’dalında gerçekleştirdiği “Engelli Çocuklar Sağlıklı Bakımevi ve Çocuk Kulübü Projesi” ile birinci oldu.

Konuyu değerlendiren Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, 40 bin doktorun oyu ile finale kalarak birincilik ödülünü alındığı belirtti. Bilge, Eskişehir’e ödül getiren proje ile ilgili yaptığı açıklamada, “Engelli Çocuklar Sağlıklı Bakımevi ve Çocuk Kulübü Projesi”nde engelli çocuk ve ailelerine yönelik inovatif yaklaşımlar sunan yeni bir hizmet modeli olduğunu belirterek, “Proje engelli çocukların ve ailelerinin ihtiyaçları ve sorunlarının çözümü noktasında ayrı ayrı hizmet veren birçok kamu kurumları ve STK larını aynı çatı altında toplayarak bütüncül bir yaklaşım sunulması amaçlanmıştır. Bu kapsamda Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, Eskişehir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, ilgili STK’lar ve Eskişehir Valiliğinin Oluru ile protokol imzalanmıştır.” diye anlattı.

Ödülün önümüzdeki günlerde kendilerine ulaştırılacağını söyleyen Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, proje paydaşları kurumlarla, STK’larına ve emeği geçenlere teşekkür etti. Projede hedeflenen amacın bölgede ikamet eden 0-18 yaş grubunda bulunan down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozuklukları mevcut çocukların düzenli sağlık kontrolleri ile birlikte hayatlarında farkındalık oluşturmak ve devamında geliştirilmesi gereken tüm konularda bütüncül yaklaşımlar sunarak, çocukların ve ailelerinin yaşadıkları sıkıntıları minimuma indirmek olduğunu söyleyen Bilge, “Söz konusu projenin tüm aşamaları tamamlanmış olup kayıt olacak çocuklar belirlenmiş, gerekli fiziki alanlar oluşturulmuş, hizmet verecek personel görevlendirmeleri yapılmıştır. Ancak; uygulamaya geçiş sürecinin dünya genelinde yaşanan pandemi dönemine denk gelmesi sebebi ile gerek çalışanların, gerekse hizmet alacak engelli çocuklarımızın ve ailelerinin güvenliği nedeni ile hizmetin başlaması Covid-19 salgını bitimine ertelenmiştir“ dedi.