Eskişehir İl Müftülüğünden doğa yürüyüşü

Eskişehir İl Müftülüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü, Türkiye Diyanet Vakfı Eskişehir Şubesi, TDV Gençlik Kolları ve TDV Kadın Kolları tarafından Dünya Çevre Günü dolayısıyla doğa yürüyüşü düzenlendi.

Programa İl Müftüsü Bekir Gerek, Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Çelik, Odunpazarı Gençlik Merkezi Müdürü Şenol Cirit, gönüllü gençler ve ailelerden oluşan yaklaşık 500 kişi katıldı. Orman Bölge Müdürü Recep Temel, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Çelik ve Gençlik Merkezi Müdürü Şenol Cirit, yapmış oldukları konuşmalarda birlikte doğa yürüyüşü yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. İl Müftüsü Bekir Gerek, "Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de bize doğayı anlatır, kâinatı anlatır, bitkiyi anlatır, ağacı, çevreyi anlatır. Ve en önemlisi de doğanın, çevrenin dengesini bozmamayı ister. Dolayısıyla biz çevreyi ve doğanın dengesini bozmamayı da bir sorumluluk bilinci olarak görürüz. Namaz kılmayı ibadet gördüğümüz gibi çevreyi temiz tutmayı da bir ibadet olarak görürüz. Bunların tamamı bir bütündür, bunlara duyarlı olmak zorundayız. Dünya Çevre Günü dolayısıyla böyle bir etkinlik düzenleyerek çevreye ve doğaya dikkat çekmek istedik. Rabbimizin yarattığı bu güzelliklere hikmetle ve ibretle bakmak istiyoruz” diyerek tüm katılımcılara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından belirlenen Orman Bölge Müdürlüğü Kocakır yürüyüş alanında doğa yürüyüşüne geçildi. Şehri tepeden gören gözetleme kulesine varan katılımcılara ikramlarda bulunuldu. Zirve noktasında hem ikramlarını alan ve dinlenme imkânı bulan katılımcıların başlangıç noktasına da farklı bir yoldan ulaşarak toplamda 6 kilometreden fazla olan yürüyüş parkurunu tamamlanmasının ardından program son buldu. Katılımcılar düzenlenen etkinlikten memnun olduklarını ifade ettiler.