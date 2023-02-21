Eskişehir İl Müftülüğü din görevlilerinin çadır kentlerdeki destek çalışmaları sürüyor

Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde deprem bölgesinde yardım faaliyetlerine devam eden Eskişehir İl Müftülüğü’nün din görevlileri, oluşturulan çadır kentlerde depremden etkilenen ailelerin acısını paylaşıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Depremin hemen ardından sahada çalışmalara destek veren din görevlileri, çadır kentlerdeki depremzede ailelerin de acısını paylaşıyor. Osmaniye’deki yardım çalışmalarına destek veren Eskişehir İl Müftülüğü din görevlileri, çadır kentlerdeki depremzede aileleri ziyaret ederek manevi destek ve rehberlik hizmetinde bulunuyor. Din görevlileri, taziye ve geçmiş olsun ziyaretlerinin yanı sıra çocuklarla da özel olarak ilgilenerek birlikte vakit geçiriyor.

Öte yandan bölgedeki çalışmaları yerinde inceleyen Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, bölge koordinatörleri Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek, Rize İl Müftüsü Naci Çakmakçı ve Osmaniye İl Müftüsü Ali Çakmak’tan bilgi aldı. Sahadaki din görevlileriyle de bir araya gelen Başkan Yardımcısı Argun, din görevlilerinin her zaman milletin yanında olduğunu belirterek yaraların birlikte sarılacağını söyledi.