Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Cırıt, Seyitgazi’deki okulları ziyaret etti
ESKİŞEHİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ CIRIT, SEYİTGAZİ OKULLARINI ZİYARET ETTİ
Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, okulların eğitim öğretime hazır hale getirilmesi ve Covit-19 salgını sebebiyle yapılan hazırlık çalışmalarını yerinde incelemek ve bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla Seyitgazi’deki okullara ziyarette bulundu.
Seyitgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazmi Avcı ile birlikte okulları ziyaret eden Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Cırıt, okul idarecilerinden Pandemi sürecinde yapılan çalışmalar ve hazırlıklar hakkında bilgiler aldı. Ardından 21 Eylül’de yüz yüze eğitime başlayan Mustafa Akbaş ilkokulu 1. sınıf öğrencilerinin derslerine girerek onlarla sohbet etti, onlarla beraber ders işledi. Seyitgazi ilçesindeki okul ve kurumların hijyen konusunda gerekli tedbirleri alıp almadıklarını da yerinde inceleyen , Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Cırıt öğretmenlerle de görüş alışverişinde bulundu.
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