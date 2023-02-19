Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü 14 kişilik destek ekibini Hatay’a gönderdi

Öğretmen ve memurların yer aldığı 14 kişilik destek ekibi, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından afetzedelere yardım için Hatay’a gönderildi.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde öğretmen ve memurlardan oluşan 14 kişilik destek ekibi, 7 Şubat tarihinde Hatay’a gönderilen ekipten görevi devralmak için yola çıktı. Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, iki mobil mutfakla Hatay’a gitti. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talimatları ile bir araya gelen ekip, yemek dağıtımının yanı sıra elektrik, ısıtma ve su gibi teknik desteklerle de bölgedeki kamu kurumu ve kuruluşlarına yardımlarını sürdürecek.