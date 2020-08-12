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Eskişehir İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy görevine başladı
ESKİŞEHİR İL JANDARMA KOMUTANI ALBAY ERCAN ATASOY GÖREVİNE BAŞLADI.
ESKİŞEHİR 12.08.2020, 13:05
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Eskişehir İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy görevine başladı.
Atasoy, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığındaki görevinden Temmuz ayındaki Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına atandı. Albay Atasoy, Eskişehir’e gelerek görevine başladı.
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