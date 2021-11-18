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Eskişehir İl Halk Kütüphanesi’nde öğrenci yoğunluğu
Sınavlara hazırlanmak için Eskişehir İl Halk Kütüphanesi’ni tercih eden öğrenciler yoğunluk oluşturdu.
ESKİŞEHİR 18.11.2021, 13:09
Sınavlara hazırlanmak için Eskişehir İl Halk Kütüphanesi’ni tercih eden öğrenciler yoğunluk oluşturdu.
1 Eylül 2021 tarihi itibariyle hizmete giren 5 katlı Eskişehir İl Halk Kütüphanesi, 550 kişiyi aynı anda ağırlayabiliyor. İsteyenler için tek başına çalışacakları özel odalar da mevcut olan kütüphaneye, öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle vize haftalarına giren üniversite öğrencileri ve TYT-AYT sınavlarına hazırlananlar sakin bir ortamda çalışmak için, Eskişehir İl Halk Kütüphanesi’ni tercih ediyor. Yoğunluğuyla dikkat çeken İl Halk Kütüphanesi saat 08.30’dan 22.00’a kadar hizmet veriyor.