Eskişehir İl Ambulans Servisi temmuz ayında 8 bin 127 vakaya baktı

Eskişehir İl Ambulans Servisi’nde görevli personeller, temmuz ayı içerisinde toplam 8 bin 127 vakaya bakarken, olaylara ulaşım süresi ise ortalama 5,5 dakika oldu.

Eskişehir İl Ambulans Servisi, kent genelinde vatandaşların sağlığı için çalışmalarını hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede temmuz ayı içerisinde ambulans servisine gelen çağrı sayısı 18 bin 484 oldu. Görevli personellerin vakaya ulaşım süresi ise ortalama 5,5 dakika olarak hesaplandı. Gelen çağrılar arasında toplam vaka sayısı ise 8 bin 127 olarak ifade edildi. Vakalar arasında; 112 inme, 49 kalp krizi ile 66 solunum ve dolaşımı duran vaka olduğu belirtildi. Çalışmalarından dolayı görevli personellere teşekkürlerini ileten Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimi Görkem Pala, vatandaşlara hızla ulaşmak için çalışmaların sürdüğünü söyledi.