Eskişehir İl Ambulans Servisi mayıs ayında 7 bin 143 vakaya baktı

Eskişehir İl Ambulans Servisi’nde görevli personeller, mayıs ayı içerisinde toplam 7 bin 143 vakaya bakarken, olaylara ulaşım süresi ise ortalama 5.5 dakika oldu.

Eskişehir İl Ambulans Servisi, kent genelinde vatandaşların sağlığı için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede mayıs ayı içerisinde toplam ambulans servisine gelen çağrı sayısı 15 bin 654 oldu. Ambulans servisinde görevli personellerin vakalara ulaşma süresi ise 5.5 dakika olarak hesaplandı. Gelen çağrılar arasında toplam vaka sayısı ise 7 bin 143 oldu. Vakalar arasında; 84 solunum ve dolaşımı duran, 72 inme ve 65 kalp krizi vakası olduğu belirtildi. Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimi Görkem Pala, vatandaşlara hızla ulaşmak için çalışmaların sürdüğünü belirterek, görevli personellere teşekkür etti.