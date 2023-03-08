Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliğinden “Yaralarımızı Birlikte Saracağız” programı

Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi yerleşkesinde “Yaralarımızı Birlikte Saracağız” adlı program düzenlendi. Programa deprem bölgesinden gelen vatandaşlar da katıldı.

Programa İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala, Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Özkan Günay ve deprem bölgesinden gelen vatandaşlar katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala, “Öncelikle deprem bölgesinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Bu yıl da bize bu fırsatı tanıyan sayın valimize ve her zaman yanımızda olan İl Sağlık Müdürümüz Prof. Dr. Uğur Bilge’ye çok teşekkür ediyorum” dedi.

"Deprem bölgelerinden ilimize gelen vatandaşımızın ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerini her alanda tüm gayretimizle vermeye devam ediyoruz"

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, “Bizi yalnız bırakmayan Sayın Milletvekilimiz Prof. Dr. Emine Nur Özkan Günay’a, rektörümüze, rektör yardımcımıza ve siz katılımcılara teşekkür ederim. Deprem bölgelerinden ilimize gelen vatandaşımızın ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerini her alanda tüm gayretimizle vermeye devam ediyoruz. İlimizde yer alan hastanelerimizde sizlerin sağlık hizmetlerinden kolaylıkla yararlanması için başvurunuz yeterlidir. Ayrıca ilimizdeki sağlıklı hayat merkezlerimizde de psiko-sosyal destek hizmetleri ücretsiz olarak sunulmaya devam etmektedir” şeklinde konuştu.

"Siz değerli misafirlerimizin moral ve motivasyonlarının yüksek olması bizim için çok kıymetli"

Bilge, şu şekilde konuştu:

“Bu salonu bize tahsis eden Anadolu Üniversitesi Rektörlüğümüze teşekkür ediyorum. İlimizden deprem bölgesine personel ve ekipman desteğimiz aralıksız devam etmektedir. Şu ana kadar deprem bölgesine 110 hekim ve 360 sağlık personeli gönderilmiştir. Ayrıca 1 sağlık tırı, 25 ambulans, 4 UMKE aracı, 1 mobil komuta aracı ile sahada hizmet verilmiştir ve vermeye devam edilecektir."

Bilge, “Depremin yaralarını sarmak ve depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaşadıkları acıları hafifletmek adına her bir sağlık personeli canla başla çalışıyor. Buradaki siz değerli misafirlerimizin moral ve motivasyonlarının yüksek olması bizim için çok kıymetli. Sizin huzurlu, mutlu ve sağlıklı olmanıza ihtiyacımız var. Bu nedenle ağız diş sağlığı hizmetleri, koruyucu sağlık hizmetleri ve poliklinik ve diğer hizmetlerine ulaşımınızı kolaylaştırmak ve eksiksiz hizmet sunmak için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Bu vesileyle siz değerli kadınlarımızın ‘Dünya Kadınlar Günü’nüzü en kalbi duygularımla kutluyor ve hepinize sağlıklı günler diliyorum” dedi.