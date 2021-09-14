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Eskişehir için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir il genelinde yarın için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
ESKİŞEHİR 14.09.2021, 14:44
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir il genelinde yarın için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada “Yapılan son değerlendirmelere göre; Eskişehir il genelinde 15 Eylül 2021Çarşamba günü ilk saatlerden itibaren görülecek olan sağanak yağışların akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli metrekareye 21-50 kilogram olması beklenmektedir. Ani sel, su baskını ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.