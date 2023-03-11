Eskişehir için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Eskişehir’in de yer aldığı bölge için ’Fırtına’ ve ’Kuvvetli Fırtına’ uyarısında bulundu.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden edinilen bilgiye göre, rüzgârın Eskişehir genelinde sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden fırtına, gece saatlerinden itibaren fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinin çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmininde bulundu. Ayrıca hava sıcaklıklarının önceki günlere kıyasla 1-3 derece azalması bekleniyor. Gün içinde oluşacak kuvvetli fırtına ve sağanak yağışa karşı ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve muhtemel risklere karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarı yapıldı.