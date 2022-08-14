Eskişehir için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölge için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde bulutlu havanın havanın olacağı belirtildi. Eskişehir ve Kütahya çevrelerinin ise bugün öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde, gök gürültülü ve sağanak yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Uyarıda kuvvetli yağış nedeni ile oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgâr ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Yapılan uyarılarda vatandaşların, ulaşımda aksama gibi risklere karşı da hazırlıklı olması söylendi.