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Eskişehir için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı

Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölge için bugün kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

ESKİŞEHİR 15.08.2022, 09:52
Eskişehir için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı

Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölge için bugün kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından, Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölge genelinin aralıklı, kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bildirildi. Yapılan açıklamada; sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

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