Eskişehir için aralıklı sağanak yağmur uyarısı

Meteoroloji verilerine göre bu akşamdan itibaren Eskişehir ve çevresi yağışlı havanın etkisine girecek.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, Eskişehir, Kütahya, Bilecik ve Bursa’da, bu akşamdan başlayarak parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağmurlu havanın hakim olması öngörülüyor. Eskişehir şehir merkezinde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece azalıp 5-13 derece civarında seyretmesi beklenirken, rüzgârın ise güneyli yönlerden hafif ve bazı zamanlarda orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.