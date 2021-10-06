banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Güzellik merkezlerine lazer epilasyon yasağı!
Güzellik merkezlerine lazer epilasyon yasağı!
Türkiye-Norveç maçına Alman hakem!
Türkiye-Norveç maçına Alman hakem!
ALES başvuruları başladı
ALES başvuruları başladı
Yeni 2021 Honda Accord Türkiye fiyatı açıklandı
Yeni 2021 Honda Accord Türkiye fiyatı açıklandı

Eskişehir hava sıcaklığı sadece bir günde 4 ile 19 derece arasında değişiyor

Eskişehir’in hava sıcaklığı, tahmin raporlarına göre sadece bir günde 4 ile 19 derece arasında değişiyor.

ESKİŞEHİR 06.10.2021, 14:09
Eskişehir hava sıcaklığı sadece bir günde 4 ile 19 derece arasında değişiyor

Eskişehir’in hava sıcaklığı, tahmin raporlarına göre sadece bir günde 4 ile 19 derece arasında değişiyor.

Kış soğuğuyla anılan Eskişehir’de hava sıcaklıkları Ekim ayına girilmesiyle her geçen gün düşmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde yer alan saatlik hava tahminlerine göre, kentte hava sıcaklığının gece ve sabahın ilk saatlerinde 4 ile 9 derece arasında olması beklenirken, bu sıcaklık öğle saatlerinde 19 dereceyi bulacak.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P