Eskişehir hava kalitesi ve iklimiyle çiftçiye umut oluyor

Eskişehir iklimi ve suyu adına araştırmalarda bulunan Dr. Zehra Yiğit Avdan, çevre illere kıyasla kentin durumunu değerlendirerek, “İlçelerde görülen farklı mikroiklimler, çeşitli ürünler yetişmesine sebep oluyor ve bu durum da bölge çiftçilerine ekstra gelir kapısı oluyor” dedi.

Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkez’inde çalışmalar yapan Dr. Öğr. Üyesi Zehra Yiğit Avdan aynı zamanda iklim ve su projeleriyle 14 yıldır birçok projede görev aldı. Elindeki verilere ve yaptığı akademik araştırmalara dayanarak, kentin hava kirliliği indeksinin iyi bir derecede olduğundan bahseden Dr. Yiğit Avdan, “Eskişehir, hava kalitesi açısından diğer şehirlere kıyasla iyi durumda gözüküyor” şeklinde konuştu.

"Bölgede zeytin yetişmesi, tarımsal olarak ülke genelinde dikkat çekiyor"

"Eskişehir’de görülen karasal iklimin haricinde Sarıcakaya ve Mihalgazi gibi ilçelerde, mikroiklim olarak Akdeniz ikliminin de var olması bölgede zeytin yetişmesine olanak sağlıyor" diyen Dr. Avdan, “Eskişehir coğrafyasında bu tarz üretimlerin devam etmesi, bölge çiftçilerinin ekonomisinde domates ve roka gibi sebzelerin yanı sıra ekstra bir gelir kapısı oluyor” ifadesinde bulundu.

“Eskişehir’de bir kayaç parkı yaptım ve orada eğitimler veriyorum”

Eskişehir Orman Toprak ve Ekolojileri Araştırma Enstitüsü’nde baş mühendis olarak çalışan Dr. Nejat Çelik; çevre, orman ve toprak üzerine araştırmalar yaparak kitaplar yazıyor. Eskişehir Çevre Derneği ve Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) faaliyetlerinde de bulunan Çelik, “Eskişehir’de bir kayaç parkı yaptım ve orada eğitimler veriyorum” dedi.

Eskişehir’de kar yağışından sonra sokaklarda biriken kar, ısı adalarından dolayı erken eriyor

Albedo kelimesinin tarifine yönelik Eskişehir iklimi konusundan bilgiler veren Dr. Çelik, durum hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:

“Albedo yani güneş ışınlarını yansıtma kapasitesidir. Şehirlerde bu durum kırlara nazaran daha fazla yaşanıyor. Çünkü kentin içerisinde doğalgazlı ısınma sisteminden dolayı binalardan dışarıya çıkan sıcaklık, kırsalın üzerindedir ve bu durum da mikro klima bölgelerini oluşturuyor. Eskişehir’de bundan 20-30 yıl öncesine göre kar yağışından dolayı sokaklarda biriken karların yüzeyde kalma süresi azaldı. Bunun başlıca nedeni de şehir merkezinde oluşan ısı adalarıdır.”