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Eskişehir halkı kısıtlamaya uymadı

Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasında Eskişehir’in bazı parklarında vatandaşların yasağa rağmen oturması dikkat çekti.

ESKİŞEHİR 13.06.2021, 15:04
Eskişehir halkı kısıtlamaya uymadı

Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasında Eskişehir’in bazı parklarında vatandaşların yasağa rağmen oturması dikkat çekti.

Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam 22.00 itibarıyla başladı. Pazartesi sabah 05.00’a kadar ülke genelinde uygulanacak kısıtlamaya bazı vatandaşlar uymadı. Eskişehir’de bazı parklarda yasak yokmuşçasına oturan ve arkadaşlarıyla sohbet eden vatandaşlar akıllara "Bu nasıl yasak?" sorusunu getirdi. Yasak olmasına rağmen banklarda oturan vatandaşların sosyal mesafe kuralına da uymadığı gözlendi.
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