Eskişehir güneşli günlere kavuşuyor

Eskişehir, geçtiğimiz haftalarda yoğun kar yağışı ve soğuk havanın ardından güneşli günlere kavuşuyor.

2020 yılın son aylarında beklenen, ancak 2021 yılın Ocak ayında yoğun kar yağışına kavuşan Eskişehir’i güneşli günler bekliyor. Uzun süre beklemenin ardından yağan kar ile birlikte hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düştüğü kente, önümüzdeki günlerde termometrede hava sıcaklığının 19’e kadar yükseleceği ön görülüyor.

Metroloji 3. Bölgesinden alınan bilgiye göre; sadece bir kaç gün önce beyaz gelinlik giyen şehir merkezi, önümüzdeki yaklaşık 10 gün güneşli olacak. Hava sıcaklığının en yüksek 19’e çıkacağı beklenen 7 Şubattan hemen sonra 8 Şubat günü sıcaklığın 16 dereceye yükselmesi ile kente bir günlük yağmur bekleniyor. Ardından devam edecek güneşli günler 15 Şubat tarihine kadar devam edecek.