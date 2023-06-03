Eskişehir güne yağmurlu başladı

Eskişehir’de Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün tahmin ettiği gibi Eskişehir’de sağanak yağmur etkili oldu.

Sabah saatlerine doğru başlayan ve günün ilk saatlerinde de etkisini gösteren sağanak yağmur, kentin bazı noktalarında hayatı olumsuz etkiledi. Yollarda su birikintileri oluştuğu görülürken, bazı vatandaşların şemsiye taşımasına rağmen yağmurun hızı sebebiyle ıslanmaktan kaçamadığı görüldü. Araç trafiğindeki azalma dikkatleri çekerken, kentin işlek noktalarında yaşanan durgunluk gözlerden kaçmadı. Geri dönüşüm işçiliği yapan vatandaşların ise zor şartlar altında çalışmaya devam ediyor olması görenleri üzdü.