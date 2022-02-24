Eskişehir güne sağanak yağışla uyandı

Eskişehir’de sabah saatlerinde sağanak yağış etkili olurken hava sıcaklığı da hissedilir bir biçimde düştü.

Meteoroloji 3’üncü Bölge Müdürlüğü’nün Eskişehir için yapmış olduğu kuvvetli yağış uyarısı dün geceden itibaren etkili oldu. Meteoroloji 3’üncü Bölge Müdürlüğü’nün tahminine göre gün içinde zaman zaman yağmurun ve karla karışık yağmurun etkili olacağı bekleniyor. Sabaha karşı şiddetini arttıran yağışı fark eden Eskişehirliler, yeni güne evlerinden şemsiye ve yağmurluklarını alarak çıktı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşların ise saçak altlarında beklediği göründü.

Öte yandan Meteoroloji 3’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından yağışla birlikte hava sıcaklıklarının 5 ile 8 derece arasında düşmesi beklendiği aktarılırken il genelinde hava sıcaklığının ortalama 5 derece olması tahmin edildiği belirtildi.