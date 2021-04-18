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Eskişehir güne çamurlu başladı

Birkaç gün önce uyarısı yapılan çamur yağışının izleri Eskişehir’de bugün araçların üzerinde görüldü.

ESKİŞEHİR 18.04.2021, 15:08
Eskişehir güne çamurlu başladı

Birkaç gün önce uyarısı yapılan çamur yağışının izleri Eskişehir’de bugün araçların üzerinde görüldü.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Sahra Çölü üzerinden Türkiye’ye taşınacak olan tozun, bölgede görülecek yağışla birlikte yere inmesi bekleniyordu. Dün akşam saatlerinde Eskişehir’de yağan yağmur sonrası araçların üzerinde çamur izleri oluştuğu görüldü. İzin belgesi olup dışarıya çıkan insanlar araçların üzerindeki izleri görünce şaşkınlık yaşadı.
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