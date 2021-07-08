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Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yılmaz Karaca’dan İHA muhabirlerine yapılan saldırıya tepki

Gazeteciler, pazar esnafı tarafından saldırıya uğrayan İHA muhabirlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

ESKİŞEHİR 08.07.2021, 14:47
Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yılmaz Karaca’dan İHA muhabirlerine yapılan saldırıya tepki

Gazeteciler, pazar esnafı tarafından saldırıya uğrayan İHA muhabirlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Gökhan Durmuş ve Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yılmaz Karaca, saldırıya uğrayan İHA muhabirlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Geçtiğimiz gün İHA muhabirlerine yapılan saldırı hakkında konuşan Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yılmaz Karaca, “Türkiye’de en büyük sorun, gazetecinin görev yapması. Dün Eskişehir’de pazar yerine İHA muhabiri arkadaşımıza saldırı yapılmıştır, bu son derece çirkindir. Suçluların yakalanarak gerekli işlemin yapılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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