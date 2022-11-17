Eskişehir Fatih Fen Lisesi ‘Fizik’ projeleri ile ‘Dünya Birincisi’ oldu

Eskişehir Fatih Fen Lisesi; ‘Fizik’ projeleri ile dünya birincisi oldular. Başarılı lise, Türkiye’yi, ‘Fizik’ projeleriyle İngiltere ve İspanya’da temsil edecekler.

Eskişehir Fatih Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Umut Şahan ‘Uluslararası Bilim ve Sanat Yarışması’na Uzman Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Cengiz Arsu’nun danışmanlığını yaptığı ‘Fizik’ alanındaki projeleriyle katıldı. Proje sunumları; çeşitli üniversitelerdeki alanlarında uzman öğretim üyelerinden oluşturulan ilgili jüriler tarafından değerlendirildi. Fatih Fen Lisesi; Final Aşamasında ‘Dünya Birincisi’ olarak ‘Altın Madalya’ kazanma başarısı gösterdiler.

Uluslararası yapılan bilim projesi yarışmasına; 19 ülkeden toplam 912 proje başvurusundan 108 proje finale kaldı. Projeler, ‘İngilizce’ olarak hazırlandı. Projelerin sunumları, İngilizce olarak yapıldı. Projeleriyle; Türkiye’yi ‘Fizik’ alanında, İngiltere ve İspanya’da yapılacak olan ‘Uluslararası Bilimsel Proje Yarışmaları’nda temsil edecekler. ‘Uluslararası Bilimsel Proje Yarışmaları’ 2023 yılında, İngiltere’nin başkenti Londra’da, King’s College’de ve İspanya’nın Barselona şehrinde yapılacaktır.

Eskişehir Fatih Fen Lisesi, ‘Dünya Birincisi’ olarak Eskişehir’in gurur kaynağı oldu. ’Altın Madalya’, önümüzdeki günlerde Fatih Fen Lisesi’ne gelecek.