Eskişehir Fatih Fen Lisesi ‘Farkında mısın?’ isimli drama etkinliği sahneledi

Eskişehir Fatih Fen Lisesi’nin koordinatör olduğu Erasmus+ Okul Ortaklığı projesi ‘Climate Justice’ (İklim Adaleti)’ın Dünya Günü’nde, ‘Farkında mısın?’ isimli drama etkinliği sahnelendi.

Proje çerçevesinde proje ortağı okulların Dünya Günü’nde, iklim değişimi konusunda drama etkinliği yapmaları planlandı. Okul Müdürü Ali Rıza Ezen yaptığı açıklamada, “Projenin diğer ortakları ile İtalya, İspanya, Portekiz ve Letonya’da eşzamanlı olarak aynı mesajı vermeye çalıştık. ‘Dünyamız tükeniyor’ oyununda; Cemre adlı başkahraman üzerinden her gün farkında olmadan çevreye verilen zarar gözler önüne serildi. Oyunda, dekor ve kostüm kullanılmadı. Drama senaryosu proje öğrencileri tarafından yazıldı. Tüketici olarak tahminlerin üzerinde güce sahibiz. Tükettiğimiz için bunca üretim gerçekleşmektedir. İklim değişikliğinin ve çevre kirliliğinin dünyamızdaki yıkımı görmezden gelemeyiz. Bizler bu sebeple bir ‘Farkındalık’ oluşturmak istedik. Bunu gerçekleştirmek için, okulumuz da drama etkinliğimizi yaparak sahneledik’’ dedi.