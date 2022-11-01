Eskişehir EsparK AVM radyocu Cem Arslan ile 15’inci yılını geride bıraktı

Eskişehir Espark AVM, radyo yayıncası Cem Arslan’ın sunuculuğunda hem 15’inci yılını geride bıraktı, hem de gerçekleştirilen çarkıfelek etkinlikleri ile katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Eskişehir Espark AVM, radyo programcısı Cem Arslan eşliğinde 15’inci yılını kutladı. AVM önündeki çift katlı otobüs içinde özel bir canlı yayın yapan Arslan, aynı zamanda ‘Şehrimdeki Fark Espark’ adlı parçasını da ilk defa Eskişehirli dinleyicilerin beğenisine sundu. Çarkıfelek etkinliğini ilgi ile takip eden yerli ve yabancı turistler, kutlamaları ve gerçekleştirilen faaliyetleri alkışlar eşliğinde izledi.