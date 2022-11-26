Eskişehir esnafı kışa hazırlanmaya başladı

Eskişehir’de kış aylarına yaklaşılması ve sıcaklıklarda yaşanan düşüşlerle birlikte yağmurlu ve karlı havadan dükkânlarını korumak isteyen çarşı esnafı da hazırlıklara devam ediyor.

Eskişehir’de yaşanan ani hava değişimleriyle birlikte sıcaklıklar ciddi oranda düşüş gösterirken 3 gündür aralıklarla etkili olan yağışlar da çarşı esnafını harekete geçirdi. Dükkânlarının su almaması için ve müşterilerini sıcak bir ortamda ağırlamak isteyen esnaf, ekmek teknelerini kış aylarına hazır hale getirmeye çalışıyor. Özellikle dükkân çatılarında ve cephelerde onarıma giden esnaflar, soğukların bu sene biraz daha geç gelmesiyle biraz hazırlıksız yakalandıklarını ifade ettiler. Ekmek teknelerini korumak adına her sene bu hazırlıkların olması gerektiğini aktaran çarşı esnafı, yapılacak onarımlarla müşterilere daha iyi hizmet vermeyi beklediklerini söylediler.