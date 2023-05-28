Eskişehir esnafı erken saatlerde oyunu kullanıp dükkânının başına geçti

Eskişehir’deki birçok esnaf, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy kullandıktan sonra vatandaşlara hizmet için dükkânlarını açıp tezgahlarının başına geçti.

Türkiye bugün Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başına gidiyor. İlk turda 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nin sonuçlanmasıyla birlikte TBMM’de yer alacak 600 milletvekili belli olurken, Cumhurbaşkanlığı seçimi hiçbir adayın yüzde 50’den oy alamaması sebebiyle ikinci tura kaldı. Buna bağlı olarak tekrardan kurulan sandıklara gitmeyi ihmal etmeyen esnaflar, oyunu kullandıktan sonra dükkânının başına geçti. Seçimlerin ikinci tura kalmasının piyasayı biraz istikrarsızlaştırdığını dile getiren esnaflar, seçimin sonuçlanmasıyla birlikte işlerinin normale dönmesini beklediğini ifade etti. İkinci turda da yüksek bir katılım olacağını düşünen işletme sahipleri, seçim sonuçlarının ülke için hayırlı olmasını dilediklerini belirtti.

“Seçimin ikinci tura kalmış olması deprem bölgesine gelip gidenler açısından sıkıntı olabilir”

Eskişehir’de aktarlık yapan Ali Atılkan, seçimin ikinci tura kalmasının oy kullanmak için deprem bölgesine gidenler açısından sıkıntı oluşturabileceğini dile getirdi. İnsanların psikolojik olarak seçime kilitlendiğini ve bunun işleri etkilediğini belirten Atılkan, “Sabahın en erken saatlerinde oyumu kullandım. İlk turda da sandığa gitmiştim. İşler muhtemelen biraz zayıf olur, ama biz yine de işletmemizin başındayız. Genellikle her yer kapalı oluyor, alışverişin pek tadı tuzu olmaz. Ama şartlar onu gösteriyor, dükkânı açmak gerekiyor. Yüzde 90 bu seçimde de katılım yüksek olacaktır, çünkü basit bir şekilde oyunu atıp hemen çıkıyor insanlar. Ancak seçimin ikinci tura kalmış olması deprem bölgesine gelip gidenler açısından sıkıntı olabilir. Psikolojik olarak insanlar seçime kilitlendi, alışverişi veya başka şeyleri düşünmüyorlar. Seçimi ve sonucu düşünüyorlar, acaba seçimden sonra ne olacak diyorlar. Seçim bir bitsin, insanların telaşı da geçecektir. Tabii unutulana ve rayına oturana kadar bir süre daha bu olay devam eder. Ülkemizin başına kim hayırlısıysa o gelsin” şeklinde konuştu.

“Seçimin ikinci tura kalması piyasanın biraz istikrarsızlaşmasına sebep oldu”

Eskişehir’de baharatçılık yapan Ali Turangil, seçimin ikinci tura kalmasının piyasada istikrarsızlık oluşmasına sebep olduğunu söyledi. İkinci turda katılımın yüksek olacağını düşünen ve Türk halkının bu konuda duyarlı olduğunu aktaran Turangil, “Bir vatandaş olarak oyumuzu kullandık. Geçen turda da kullanmıştık, vatandaşlık görevimizi yaptık. Ondan sonra da geldik dükkânımızı açtık. İnsanlar oyunu kullandıktan sonra sokaklara çıkar, gezme durumları olabilir. Çok büyük beklentimiz olmasa da yine iş olacağını düşünüyoruz. Sonuçta Allah’ın rızkına inanıyoruz. Seçimin ikinci tura kalması piyasanın biraz istikrarsızlaşmasına sebep oldu, insanlar seçime ve sonuca odaklandığı için bir takım beklentileri var. İnşallah seçim sonuçlandıktan sonra piyasa yolunu bulur. Vatandaşların seçime yine büyük bir katılım göstereceğine inanıyorum, Türk halkı o konuda duyarlıdır. Ülkemiz için hayırlısı neyse o olur inşallah” dedi.