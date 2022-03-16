Eskişehir ERBALDER’ den ‘Balkan Giysileri’ sergisi

Eskişehir Rumeli Balkan Kültür Dayanışma Derneği (ERBALDER) tarafından Balkan giysilerinden oluşan bir sergi açtı.

Atilla Özer Karikatürlü Ev’de, ‘Balkan Kadının Gönlünden Damlayan Motifler’ ad ile açılan serginin açılışında konuşan Dernek Neziha Bilen, “Atalarımızın bizlere emanet ettiği el emeği göz nuru ile işlediğimiz el işleri sergisine katıldığınız için çok teşekkür ederim. ‘Balkan Kadının Gönlünden Damlayan Motifler’ adlı sergimiz yoğun ilgi gördü ve coşku ile sergimiz açıldı. Bugün burada yüzyıllar önce yaşamış ‘Balkan Kadının’ büyüleyici dünyasına bir yolculuk sunmaktayız. Sizlere unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını ve sandıklarımızda gözümüz gibi koruduğumuz aile yadigarı eserleri tanıtıyoruz. Sergimizdeki eserler, kadınlarımızın iç dünyasını yansıtan çok önemli belgelerdir. Balkan Kadınlarımızın ilmek ilmek dokuduğu kilimler, döşekler, bürüncük gömlekler, damla damla işlediği nakışlar, oyalar ve örtüler renkli motiflerle süslenmiştir. ‘Balkan Kadınının Gönlünden Damlayan Motifler’ teması ile yola çıktığımız bu sergide; sahip olduğumuz kültürel değerleri tanıtıyoruz. Bu değerlerden hareketle motiflerin sihirli dilini anlamaya çalışıyoruz’’ dedi.

Sergiye; Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, Eskişehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Ahmet Kapanoğlu ve çok sayıda davetli topluluğu katıldı. Davetliler, sergiyi gezdiler ve beğendiler. Sergi, üç gün açık kalacaktır.