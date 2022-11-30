Son Dakika
Eskişehir Emniyet’i Tahliye ve Yangın Söndürme Tatbikatı yaptı
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Tahliye ve Yangın Söndürme Tatbikatı gerçekleştirildi.
ESKİŞEHİR 30.11.2022, 12:10
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Tahliye ve Yangın Söndürme Tatbikatı gerçekleştirildi.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğünce 29 Kasım 2022 Salı günü saat 15.30’da, binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliği, 129’uncu maddesi gereğince tatbikat düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Toplanma Alanı’nda, Tahliye ve Yangın Söndürme Tatbikatı ekiplerce başarıyla gerçekleştirildi.