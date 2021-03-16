banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Polis ve vatandaş arasında gerilim: '2 ay bunun için mi çalışacağım?'
Polis ve vatandaş arasında gerilim: '2 ay bunun için mi çalışacağım?'
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?
Galatasaray, Muslera'yla yoluna devam ediyor!
Galatasaray, Muslera'yla yoluna devam ediyor!
Piyasaların yönü...
Piyasaların yönü...

Eskişehir eğitimde yurtdışına açılıyor

Erasmus+ Programı, Okul Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonu kapsamında 2020 yılı teklif çağrısı döneminde Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına sunulan başvuruların değerlendirme süreci tamamlandı.

ESKİŞEHİR 16.03.2021, 12:20
3
Eskişehir eğitimde yurtdışına açılıyor

Erasmus+ Programı, Okul Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonu kapsamında 2020 yılı teklif çağrısı döneminde Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına sunulan başvuruların değerlendirme süreci tamamlandı.

Sunulan 240 başvurudan uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine alınırken ve bağımsız dış uzmanlar tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonuna hak kazandı.

Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü de 7 yıllık akredite kazandı

Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Alanında Erasmus Akreditasyonu kapsamında 2020 yılı teklif çağrısı döneminde Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına sunulan 264 başvurunun değerlendirme süreci de tamamlandı. Uygunluk kriterlerini taşıyan başvurular içerik değerlendirmesine alındı ve bağımsız dış uzmanlar tarafından değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü de Erasmus mesleki eğitim programları kapsamında gelecek 7 yıl için akredite edildi.

Masraflar Avrupa Birliği fonlarından karşılanacak

Bu çalışmalar kapsamında yürütülecek uluslararası hareketlilikler, dil eğitimleri ile geliştirilecek öğretim programları ve öğretim materyalleri Avrupa Birliği fonları tarafından karşılanacak.

Bu konuda bilgi aktaran İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından önümüzdeki bu süreçte öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerine yönelik olarak dil eğitim çalışmaları ve uluslararası değişim programları planlandığı şekilde yürütülecektir. Bu akreditasyon programı kapsamında İlimizde yer alan sanayi kuruluşları ve diğer kamu kuruluşları ile birlikte çalışmalar gerçekleştirilecektir. Eskişehir’in havacılık, savunma, demiryolları, makine, tarım, motor, ticaret ve inşaat alanındaki çalışmaları uluslararası kapsamda desteklenecek, Eskişehir mesleki eğitim alanında dünyanın farklı ülkelerinde yer alan uzman firmalarla iş birliğine gidilecektir. Dil eğitimi süreçleri ile öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerinin dünyanın herhangi bir ülkesinde alacakları her türlü eğitim-öğretim etkinlikleri bu akreditasyon programı çerçevesinde Avrupa Birliği tarafından finanse edilecektir. Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, mesleki eğitim alanında ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması için kararlılık ve heyecanla çalışmaktadır" dedi.

Eskişehirli öğrenciler ve öğretmenler yurtdışına gidecek

2020-2027 yıllarını kapsayan akreditasyon programında Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü temel ve ortaöğretim kurumlarının tümünü kapsayan pek çok alanda öğrenci, öğretmen, veli ve okul yöneticilerine yönelik uluslararası etkinlikler gerçekleştirecektir. Hakan Cırıt, yaşanan bu gelişmeden büyük bir heyecan duyduklarını ifade ederek, "Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve okul yöneticilerimiz bu sayede eğitim programları ile yurtdışına gidebilecek. Öğrencilerimiz dil eğitimleri alabilecek, aynı zamanda yurtdışında staj yapabilecekler" diye konuştu.
Yorumlar (0)
banner422
11°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 28 63
2. Galatasaray 29 61
3. Fenerbahçe 29 58
4. Trabzonspor 29 52
5. Alanyaspor 29 49
6. Hatayspor 29 46
7. Gaziantep FK 29 46
8. Karagümrük 29 41
9. Göztepe 29 39
10. Sivasspor 28 37
11. Antalyaspor 29 36
12. Konyaspor 28 33
13. Malatyaspor 28 31
14. Rizespor 28 31
15. Kasımpaşa 29 31
16. Kayserispor 28 31
17. Ankaragücü 28 29
18. Başakşehir 29 29
19. Erzurumspor 29 27
20. Denizlispor 28 24
21. Gençlerbirliği 28 24
Takımlar O P
1. Giresunspor 26 53
2. Samsunspor 26 51
3. Adana Demirspor 26 48
4. Altay 26 47
5. İstanbulspor 26 47
6. Altınordu 26 46
7. Ankara Keçiörengücü 26 43
8. Tuzlaspor 26 41
9. Bursaspor 26 37
10. Ümraniye 26 37
11. Bandırmaspor 26 35
12. Boluspor 26 29
13. Adanaspor 26 28
14. Menemenspor 26 28
15. Balıkesirspor 26 26
16. Akhisar Bld.Spor 26 25
17. Ankaraspor 26 16
18. Eskişehirspor 26 7
Takımlar O P
1. Man City 30 71
2. M. United 29 57
3. Leicester City 29 56
4. Chelsea 29 51
5. West Ham 28 48
6. Liverpool 29 46
7. Everton 28 46
8. Tottenham 28 45
9. Aston Villa 27 41
10. Arsenal 28 41
11. Crystal Palace 29 37
12. Leeds United 28 36
13. Wolverhampton 29 35
14. Southampton 29 33
15. Burnley 29 33
16. Brighton 28 29
17. Newcastle 28 28
18. Fulham 29 26
19. West Bromwich 29 18
20. Sheffield United 29 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 27 63
2. Barcelona 27 59
3. Real Madrid 27 57
4. Sevilla 26 51
5. Real Sociedad 27 45
6. Real Betis 27 42
7. Villarreal 27 40
8. Granada 27 36
9. Levante 27 35
10. Celta de Vigo 27 34
11. Athletic Bilbao 27 34
12. Valencia 27 30
13. Osasuna 27 29
14. Cádiz 27 29
15. Getafe 27 28
16. Real Valladolid 27 26
17. Elche 26 24
18. Deportivo Alaves 27 23
19. Eibar 27 22
20. Huesca 27 20