Eskişehir eğitimde yurtdışına açılıyor

Erasmus+ Programı, Okul Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonu kapsamında 2020 yılı teklif çağrısı döneminde Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına sunulan başvuruların değerlendirme süreci tamamlandı.

Sunulan 240 başvurudan uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine alınırken ve bağımsız dış uzmanlar tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonuna hak kazandı.

Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü de 7 yıllık akredite kazandı

Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Alanında Erasmus Akreditasyonu kapsamında 2020 yılı teklif çağrısı döneminde Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına sunulan 264 başvurunun değerlendirme süreci de tamamlandı. Uygunluk kriterlerini taşıyan başvurular içerik değerlendirmesine alındı ve bağımsız dış uzmanlar tarafından değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü de Erasmus mesleki eğitim programları kapsamında gelecek 7 yıl için akredite edildi.

Masraflar Avrupa Birliği fonlarından karşılanacak

Bu çalışmalar kapsamında yürütülecek uluslararası hareketlilikler, dil eğitimleri ile geliştirilecek öğretim programları ve öğretim materyalleri Avrupa Birliği fonları tarafından karşılanacak.

Bu konuda bilgi aktaran İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından önümüzdeki bu süreçte öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerine yönelik olarak dil eğitim çalışmaları ve uluslararası değişim programları planlandığı şekilde yürütülecektir. Bu akreditasyon programı kapsamında İlimizde yer alan sanayi kuruluşları ve diğer kamu kuruluşları ile birlikte çalışmalar gerçekleştirilecektir. Eskişehir’in havacılık, savunma, demiryolları, makine, tarım, motor, ticaret ve inşaat alanındaki çalışmaları uluslararası kapsamda desteklenecek, Eskişehir mesleki eğitim alanında dünyanın farklı ülkelerinde yer alan uzman firmalarla iş birliğine gidilecektir. Dil eğitimi süreçleri ile öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerinin dünyanın herhangi bir ülkesinde alacakları her türlü eğitim-öğretim etkinlikleri bu akreditasyon programı çerçevesinde Avrupa Birliği tarafından finanse edilecektir. Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, mesleki eğitim alanında ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması için kararlılık ve heyecanla çalışmaktadır" dedi.

Eskişehirli öğrenciler ve öğretmenler yurtdışına gidecek

2020-2027 yıllarını kapsayan akreditasyon programında Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü temel ve ortaöğretim kurumlarının tümünü kapsayan pek çok alanda öğrenci, öğretmen, veli ve okul yöneticilerine yönelik uluslararası etkinlikler gerçekleştirecektir. Hakan Cırıt, yaşanan bu gelişmeden büyük bir heyecan duyduklarını ifade ederek, "Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve okul yöneticilerimiz bu sayede eğitim programları ile yurtdışına gidebilecek. Öğrencilerimiz dil eğitimleri alabilecek, aynı zamanda yurtdışında staj yapabilecekler" diye konuştu.