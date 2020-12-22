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Eskişehir Defterdarı Rahim Taş’ın, ‘Atam Öyünde’ adlı 11’nci kitabı yayımlandı

Eskişehir Defterdarı şair-yazar Rahim Taş’ın, ‘Atam Öyünde’ adlı 11’nci kitabı yayımlandı.

ESKİŞEHİR 22.12.2020, 11:03
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Eskişehir Defterdarı Rahim Taş’ın, ‘Atam Öyünde’ adlı 11’nci kitabı yayımlandı

Eskişehir Defterdarı şair-yazar Rahim Taş’ın, ‘Atam Öyünde’ adlı 11’nci kitabı yayımlandı.

Terekeme bir ailenin ferdi olarak 1964 yılında Kars’ta doğan Rahim Taş, çocukluğunu Kars’ta geçirdi. İlk orta ve lise öğreniminin ardından yine öğrenim ve iş nedenleriyle Kars’tan ayrıldı. Kamu görevi nedeniyle birçok şehirde görev yaptı. Eskişehir Defterdarı Rahim Taş’ın şiir, öykü, deneme, tiyatro oyunu türlerinde olmak üzere toplam 11 kitabı yayımlandı.

Rahim Taş, yayımlanan 11’nci kitabı ile ilgili yaptığı açıklamasında, “Kafkas kökenli Türk boyu olan Terekemelerin; Kars ve çevresindeki birkaç il dışında pek bilinmediği, tanınmadığı, tanıtma çabaları sürmüş ve sürmekte ise de bunun yetersiz kaldığı da bilinen bir gerçektir. Bu konuda yazılı kaynaklar son derece sınırlı ve genelde birbirinden alıntılar yapılarak hazırlanmıştır. Büyüklerimiz, dedelerimiz, ninelerimiz aramızdan ayrıldıkça sözlü kaynaklarımız da kısıtlı hale gelmektedir. Yıllarca araştırdım ve büyüklerimizi dinledim. Derlediğim verileri başta yakın çevreme, çocuklarıma ve gelecek nesillere aşılamak için yazmaya karar verdim. Terekeme kültürüne katkı sağlamak, terekeme lehçesini canlı tutabilmek, ilgi ve sempati duyanları bilgilendirebilmek, bilgilendirirken de eğlendirebilmek amacıyla 2015 yılında ‘Atam Anam Ay Tereke’ adlı kitabı çıkardım ve 2018 yılında da aynı kitabı genişletilmiş ikinci baskı olarak yeniden okuyuculara sundum. Mizah ağırlıklı bir çalışma olan bu kitapta kitaba; ‘Terekeme Nedir, Kimdir?’ ‘Terekeme Türkleri’, ‘Tarihi’, ‘Yerleşim Alanları’, ‘Dil’, ‘Edebiyat’, ‘Aşıklık Geleneği’, ‘Tapbacalar’, ‘Törekeme (örf ve adetler)’, ‘Ata Sözleri’, ‘Şiirler’, ‘Hikayeler’ ve ‘Terekeme Sözlüğü’ başlıklı çalışmalara yer verdim. 2019 yılında ‘Bahdavar’ adını verdiğim bu kitapta ise; terekeme kültürü ile alakalı yazılması ve gelecek nesillere aktarılması gereken hususları romanlaştırarak okuyuculara sundum’’ dedi.

Eskişehir Defterdarı Rahim Taş, ‘’11’nci kitabım olan ‘Atam Öyünde’ adını verdiğim ve iki bölümden oluşan tamamı terekeme lehçesiyle yazılmış bu kitapta ise; birinci bölümde kendi şiirlerime, ikinci bölümde ise derlediğim manilere, Laylalar (Çocuklara söylenir), Nanaylar (Düğünlerde ezgili söylenir), Horavel (Hodakların uyuşukluğunu önlemek için söylenir), Bayatılar’a (Ölenlerin arkasından söylenir) yer verdim’’ dedi.
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