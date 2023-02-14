Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı deprem bölgesine 450 yataklı prefabrik bina gönderecek

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının girişimleri, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının koordinasyonu, Eskişehir Valiliği ve AFAD’ın iş birlikleri neticesinde Eskişehir 1 Nolu Açık Ceza İnfaz Kurumuna ait Dutluca yerleşkesinde bulunan 450 yatak kapasiteli prefabrik binalar depremzedelerin barınması için gönderilecek.

Açık ceza infaz kurumu hükümlülerinin barındırılması için hazırlanmış, henüz hiç kullanılmamış olan Dutluca yerleşkesinde bulunan prefabrik binaların, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve “asrın felaketi” olarak nitelendirilen depremlerin ardından deprem bölgesine gönderilmesine karar verildi. 450 yatak kapasitesine sahip olan binaların deprem bölgesine gönderilmesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, “Depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını bir nebze de olsa sarabilmek için arkadaşlarımızla tüm imkanlarımızı seferber ettik. Göndereceğimiz prefabrik binalarda eşyalarımız sıfır durumda. Dört ve altı kişilik odaları bulunuyor. Dutluca yerleşkemizde bulunan binalarımızın sökülme işlemleri başladı. Yakında deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıkacaklar” diye konuştu.

Prefabrik binalarda bulunan dört ve altı kişilik odalarda tuvalet ve banyo bulunurken, sıcak su için de elektrikli termosifonlar yer alıyor. Engellilere özel tuvaletlerinde bulunduğu binaların ısı yalıtımlı odalarında kalorifer petekleri de bulunuyor. Söküm işlemleri başlatılan binaların kısa süre içerisinde deprem bölgesine ulaştırılması planlanıyor.