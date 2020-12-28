Eskişehir çiftçisine 9 milyon 600 bin liralık destekleme ödemesi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Eskişehir’deki 6 bin 89 çiftçiye toplam 9 milyon 534 bin TL destekleme ödemesi yapılacağını belirtti.

Gümüş, ülke genelinde çeşitli kalemlerde yaklaşık 890 milyon liralık destek ödemelerinin 25 Aralık tarihi itibarıyla çiftçilerin hesaplarına yatırılmaya başlandığı belirtildi. Eskişehir çiftçisine ne kadar destekleme ödemesi yapılacağına dair açıklama yapan Ender Muhammed Gümüş, "Sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 5 bin 803 üreticimize 7 milyon 347 bin TL, sertifikalı fidan kullanım desteği kapsamında 61 üreticimize 530 bin TL ve çevre amaçlı tarım arazilerinin korunması projesi hibe desteği kapsamında 225 üreticimize 1 milyon 657 bin TL destekleme ödemeleri 25 Aralık 2020 günü saat 17.00’den sonra T.C. Kimlik numaralarının son hanelerine göre ödenmeye başlanmıştır. Ödemeler, T.C. Kimlik numaralarının son rakamı 0-2-4 olanlara 25 Aralık’ta yapılmaya başlamış olup son rakamı 6 ve 8 olanlara ise 31 Aralık’ta saat 17.00’den sonra yapılacaktır. Eskişehir’deki 6 bin 89 çiftçimize yapılacak toplam 9 milyon 534 bin TL hayırlı ve bereketli olsun” dedi.