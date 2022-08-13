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Eskişehir bölgesi için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölge için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

ESKİŞEHİR 13.08.2022, 12:25
Eskişehir bölgesi için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölge için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren, Eskişehir, Kütahya, Bilecik çevreleri ile Bursa’nın güney ve doğu ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak etkili olması bekleniyor. Kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgâr ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. Yapılan uyarılarda vatandaşların, ulaşımda aksama gibi risklere karşı da hazırlıklı olması söylendi.

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