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Eskişehir bölgede yerel kuvvetli yağış bekleniyor

Eskişehir Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Bursa, Eskişehir ve Kütahya bölgesi için bugün de yağış uyarısında bulundu.

ESKİŞEHİR 09.08.2022, 10:14
Eskişehir bölgede yerel kuvvetli yağış bekleniyor

Eskişehir Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Bursa, Eskişehir ve Kütahya bölgesi için bugün de yağış uyarısında bulundu.

Son birkaç gündür özellikle Eskişehir ve çevresinde etkili olan yağışlar davam ediyor. Bursa’nın kuzeybatısı dışında bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olarak geçeceği; yağışların öğle saatlerinden sonra Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ortalama 30 derece olacağı belirtilen tahmin raporuna göre rüzgâr kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, Bursa’nın kuzey ve batı kesimlerinde aynı yönlerden zaman zaman kuvvetli (40-60Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden; meydana gelebilecek yıldırım, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması tavsiye edildi.

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