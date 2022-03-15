Eskişehir bölge için soğuk ve yağışlı hava uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir’in de yer aldığı bölge için soğuk hava ve yağış uyarısında bulundu.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik illerinin yer aldığı bölge geneli, 17 Mart Perşembe gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Yağmur olarak başlayacak yağışların illerin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, 18 Mart Cuma gününden itibaren ise bölge genelinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde eseceği, hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin 6 ila 9 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Açıklamada ayrıca, vatandaşların ve yetkililerin Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünün yayınlayacağı güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmelerinin önem arz ettiği belirtildi.