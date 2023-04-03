Eskişehir bölge için “Lodos” uyarısı

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, yağışlı havanın etkili olması beklenen 4 Nisan Salı günü (yarın) için lodos fırtınası uyarısı yaptı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi; Eskişehir, Kütahya, Bilecik ve Bursa’nın güney ile doğu kesimlerinde beklenen yağışlı havanın etkisiyle lodos olacağı tahmininde bulundu. Meteorolojik verilere göre rüzgâr şiddetinin saatte 40 ila 70 kilometre hızla eseceği tahmin edilirken, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ile doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerinin yanı sıra ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği aktarıldı.