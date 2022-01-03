Eskişehir bölge için ‘Ekstrem Sıcak Hava Dalgası’ uyarısı

Meteoroloji, Eskişehir’in de bulunduğu bölgede ‘Ekstrem Sıcak Hava Dalgası’ uyarısında bulunarak, sıcaklıkların hissedilir derecede artacağını belirtti.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden alınan bilgiye göre, yapılan değerlendirmeler sonucunda yarından (Salı) başlayarak, Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik’in yer aldığı bölge genelinde sıcaklıkların zamanla hissedilir derecede artacağı ve hafta boyunca mevsim normallerinin 5 ila 11 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İl merkezlerinde önümüzdeki hafta boyunca en yüksek hava sıcaklıklarının; Eskişehir’de 15, Bursa’da 19, Kütahya’da 13 ve Bilecik’te 17 derece olması bekleniyor.

Vatandaşlar, artan sıcaklıklarla birlikte, mevcut kar örtüsünün olduğu yüksek kesimlerde hızlı erimeyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Sıcaklık sınıflandırmasında 3-5 derece üzeri ‘Sıcak Hava Dalgası’, 5-9 derece üzeri ‘Kuvvetli Sıcak Hava Dalgası, 10 derece üzeri ise ‘Ekstrem Sıcak Hava Dalgası’ olarak yer alıyor.