Eskişehir bayramı az bulutlu ve açık hava ile geçirecek

Eskişehir’de Arefe günü ve Ramazan Bayramı sürecince az bulutlu ve açık hava bekleniyor.

Metroloji 3. Bölgesinden aktarılan bilgilere göre; Arefe günü ve Ramazan Bayramı sürecinde Eskişehir’de yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilirken, aynı durum bayramın 1’inci, 2’nci, 3’üncü günlerinde de devam edileceği ön görülüyor.

Ayrıca bayram boyunca; Eskişehir’de hava sıcaklığının 26-32 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın bayramın 1’inci günü Eskişehir genelinde güneyli ve batılı yönlerden zaman zaman kuvvetli eseceği, diğer günlerde güney ve batı zaman zaman kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği belirtiliyor.