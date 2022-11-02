Eskişehir Basketbol İl Temsilciliği yeni sezon öncesi kural değişikliklerini anlattı

Eskişehir Basketbol İl Temsilciliği, yeni sezon öncesi yapılan kural değişiklikleri hakkında bir bilgilendirme semineri düzenlendi.

Eskişehir Basketbol İl Temsilciliği, basketbolda değişen kurallar hakkında bilgilendirme semineri düzenlendi. Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen seminerde, İl Temsilcisi İhsan Küçükaycan, Eskişehir Gençlik ve Spor Müdür Vekili Özkan Çimenli ve A Klasman Hakemi Batuhan Söylemezoğlu, katılımcılara söze ve görsel olarak yeni sezon öncesi yapılan kural değişikliklerinden bahsetti. Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda gerçekleşen seminere kulüp yöneticileri başta olmak üzere, antrenörler, hakemler ve masa görevlileri ile toplamda 56 kişi katılım gösterdi.