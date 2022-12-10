Eskişehir Başarı Ödülleri’nin lansmanı gerçekleştirildi

Eskişehir Başarı Ödülleri’nde oylama heyecanının başlamasının ardından lansman gerçekleştirildi.

Ahmet Can Akdemir öncülüğünde, Network Türkiye’nin organizasyonuyla, her yıl yüz binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen Eskişehir Başarı Ödülleri’nin lansmanı bugün gerçekleştirildi. Jüri üyelerinin ve basın mensuplarının katılımıyla düzenlenen lansmanda ödül töreni ile ilgili bilgiler verildi.

“Gerçek anlamda şehri bir araya getiriyoruz”

Oylama süreci ve adaylık başvuruları ile ilgili bilgi veren organizatör Ahmet Can Akdemir, Eskişehir Başarı Ödülleri ile birlikte gerçek anlamda şehri bir araya getirdiklerini belirtti. Oylama sürecinde milyonlarca oyun kullanıldığının altını çizen Akdemir, “Oylama süreci bugün itibariyle başlıyor. Bu yıl organizasyonun 3’üncüsü gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz yıl 200 bin kişinin ondan önceki yıl 100 bin kişinin katıldığı ve oy verdiği bir organizasyon. Eskişehir Başarı Ödülleri bu yönüyle Türkiye’nin en büyük yerel ödül töreni olma özelliği taşıyor. Organizasyonumuz 14 Ocak tarihinde gerçekleşecek. Wilma Elles ve Soner Yüksel’in sunumuyla ve Burak Kut konseriyle organizasyon son bulacak. Gerçek anlamda şehri bir araya getiriyoruz diye bilirim. Keyifli bir süreç ilerliyor. Bugün halk oylamasının başlamasıyla birlikte 14 Ocak’ta çok güzel bir organizasyonla tekrar karşınızda olacağız” ifadelerini kullandı.

“Sürprizlerle dolu bir organizasyon”

Adaylık başvurularının hala ‘www.eskisehirbasariodulleri.com’ üzerinden yapılabildiğini söyleyen Akdemir, halk oylamasının 25 Aralık Pazar günü saat 23.59’da son bulacağını dile getirdi. Ödül kazananlara önceden haber verilmediği için organizasyonun sürprizlerle dolu olduğunu vurgulayan Akdemir, “48 kategoride ödüller veriliyor. Bunların 35’i halk oylaması ve jüri değerlendirmesiyle gerçekleşirken 13 kategori sadece jüri inisiyatifiyle belirlenecek ve noter eşliğinde gerçekleşecek. İki etaplı bir organizasyon. Birinci etapta yüzde 100 halk oylaması geçerli. Her kategoriden en çok oy olan ilk 5 aday final etabına yükseliyor. Final etabında da halk oylaması devam ederken jüri değerlendirmesi oluyor. Orada da ödül sahipleri belirlenirken yüzde 50 halkoyu ve yüzde 50 jüri değerlendirmesi esasına göre ödülleri belirliyoruz. Gerçekten sürprizlerle dolu bir organizasyon. Öncesinde ödül aldın bilgisi verilmiyor. Adaylık başvuruları hala yapılabiliyor. İki hafta sürecek bir halk oylamamız var. 25 Aralık Pazar günü saat 23.59’da sona erecek. Bu süreç içerisinde adaylar başvuruda bulanabilir” diye konuştu.