Eskişehir Başarı Ödülleri sahiplerine teslim edildi

Üçüncüsü düzenlenen Eskişehir Başarı Ödülleri Final Töreni’nde ödülleri sahiplerine verilirken, sunulan sahne şovları büyük beğeni topladı.

Bir otelin etkinlik salonunda geniş katılım ile gerçekleştirildi. Birçok önemli ismin katıldığı gece, keman dinletisiyle başladı. 600’ün üzerinde adayın olduğu gecede toplam 53 kategoride sahipleriyle buluşan ödüller, halk oylaması ve jüri inisiyatifi ile belirlendi. 200 bin kişiyi aşkın kullanıcı oy kullanarak ödüllerin sahiplerini belirledi. Gecede sunuculuk görevini ise sunucu Soner Yüksel ve ünlü aktör Wilma Elles üstlendi. Gece ödül teslim törenin ardından Burak Kut konseri ve çeşitli sahne şovları ile noktalandı.

“Türkiye’nin en büyük yerel ödül töreni olma özelliği taşıyor”

Gecenin organizatörü Ahmet Can Akdemir, “Şu an salon tam kapasite dolu. Geçtiğimiz yıl da bu şekildeydi ama bu yıl ilgi biraz daha fazlaydı hatta masa sayısını arttırmak zorunda kaldık. Şehrin tüm sosyal, bürokratik ve siyasal çevrelerini bir araya getiren bir organizasyon. Eskişehir’in ilk ve tek kırmızı halı organizasyonu aynı zamanda Türkiye’de de hem internet oylamasına hem de katılımcı sayısına baktığımız zaman Türkiye’nin en büyük yerel ödül töreni olma özelliği taşıyor. 200 bin kişiyi aşkın kişinin oy kullandığı 600’ün üzerinde adayın yer aldığı bir organizasyon. Eskişehir’in ilgiyle beklediği bir organizasyon, bugün çeşitli platformlarda canlı yayınlar olacak. Ödül takdim eden isimler ve jüri üyeleri şehrin tanınan isimlerinden. 53 kategorinin 30 tanesi halk oylaması ve jüri inisiyatifiyle belirlendi. Kalan 23 kategori ise jüri üyelerimiz tarafından belirlendi" dedi.