Eskişehir Başarı Ödülleri gecesinde ödül kazanan isimler belli oldu

Network Türkiye’nin düzenlediği Eskişehir’in en büyük organizasyonu olan Eskişehir Başarı Ödülleri sahipleriyle buluşurken, final gecesi hakkında değerlendirmelerde bulunan organizasyon koordinatörü Ahmet Can Akdemir, bütün aday ve misafirlere teşekkür etti.

600 adayın yer aldığı ve 200 binden fazla oy kullanılan organizasyonda 53 ayrı kategoride ödül takdim dildi. Bürokrasi, siyaset, sanayi ve sivil toplumun önemli temsilcilerinin iştirak ettiği gecenin sunuculuğunu Soner Yüksel ve Wilma Elles yaparken, törenin ardından sevilen sanatçı Burak Kut konseriyle katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı. Bir ötelde düzenlenen törende, Vali Vekili Salih Altun, Vali Yardımcısı Kürşad Güleryüz, CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü ve Utku Çakırözer, Baro Başkanı Mustafa Elagöz, B.B. Başkan Vekili Mustafa Önder, Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Mihallıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, MHP İl Başkanı İsmail Candemir başta olmak üzere çok sayıda siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ve STK temsilcileri geceye iştirak etti. Gecenin açılış konuşmasını yapan organizasyon koordinatörü Ahmet Can Akdemir sponsorlara, jüri üyelerine, adaylara ve tüm katılımcılara teşekkürlerini iletti.

Eskişehir Başarı Ödülleri gecesinde ödül sahibi olanlar ise şu şekilde:

Ömür Boyu Başarı Ödülü: Endel Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Özaydemir, Ulusal Başarı Ödülü: Eseren Group adına Erkemal Kıyak, Yılın Bürokratı: 112 Acil Servis Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala olarak belirlendi. Jüri Özel Ödülü ise EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adına okul müdürü Rahmi Özyiğit’e verildi. Yılın İş Kadını; RK Group CEO’su Yasemin Kaya, Yılın İş Adamı: Albayrak Makine Yönetim Kurulu Başkanı Gürhan Albayrak, Yılın Yatırımcısı: SUNTASAN A.Ş. adına

Küpeliler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küpeli, Yılın Girişimcisi: Omega Yem Katkı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Alp, Mesleki Başarı Ödülü: Sorumlu Kaptan Pilot Mehmet Aksoyek, Çevre ve Sürdürülebilirlilk Ödülü: ECO Atık Yönetimi adına Ahmet Reha Yereşen’e ödülleri taktim edildi. Dinçay Mühendislik Yılın Yapı Projesi Ödülü ise Zeydanlar Ticari Karma Proje adına Ömer Zeydan, Yılın Eğitim Kurumu: Eskişehir Gelişim Okulları adına Erdal Şahbaz, Yılın Sivil Toplum Kuruluşu: Eskişehir

Genç İş Adamları Derneği (ESGİAD) adına Başkan Ulaş Entok, Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: Türkiye SMA Vakfı 1. Ulusal SMA Kampı ödülü kazananlar oldu. Medya Özel Ödülü ise gazeteci Meltem Karakaş Kaya’ya laik görüldü. Mesleki Başarı Ödülü: Necla Çakır Süneçli’ye, Yılın Müzik Grubu: PİİZ gurubuna, Yılın Kadın Şarkıcısı: Güzide Çağlar’a, Yılın Erkek Şarkıcısı: Ali Doğu’ya ödülleri verilerken, Yılın Tiyatro Oyunu: Yaşasın Demokrasi, Yılın Kadın Tiyatro Sanatçısı: Özlem Akdoğan, Yılın Erkek Tiyatro Sanatçısı: Sermet Yeşil, Yılın Fotoğraf Sanatçısı: Mehmet Emrah Açıkel seçildi. Armonika Tekstil Yılın Moda Tasarımcısı Ödülü: Setenay Ay’a, Sanat Özel Ödülü: Metin Yurdanur Açık Hava Heykel Müzesi’ne, Mesleki Başarı Ödülü: Melih Aydın’a taktim edildi.

Yılın Kadın Sporcusu: Elif Ateş, Yılın Erkek Sporcusu: Bülent Çetin, Yılın Genç Sporcusu: Sudem Denizli, Spor Özel Ödülü: Amazonlar Dragon Bot Kadın Kürek Takımı seçildi. Orlando Language Academy Yılın Öğrenci Kulübü Ödülü: Osmangazi Üniversitesi Gençlik Atölyesi Topluluğu’na verilirken, Kent Kültürü Özel Ödülü: Porsuk Kültür Yayınevi’ne, Mesleki Başarı Ödülü: Prof. Dr. Ahmet Çabuk’a verildi.

Törende En İyi Gece Kulübü: Fakülte Performance Hall, En İyi DJ: Baran Zengin, En İyi Restaurant: NOON, En İyi Meyhane: Baba Yorgun, En İyi Fastfood: Hippo French Tacos, Gorill Burger En İyi Şef Ödülü: Ömer İhsan Tekin, En İyi Pub: Replik- Şahap Tokuş, En İyi Cafe: Cadı’nın Evi- Selçuk Saygın, En İyi Kahve Dükkanı: Walker’s Coffee House- Resul Kürkçü, Caffe İtalyan En İyi Barista Ödülü: Kadir Oğuzhan Güzgü’ye ödülleri taktim edildi. Yılın Sosyal Medya Fenomeni: Orhun Topkaya seçilirken, Yılın Sosyal Medya Platformu:@eskişehir.Etkinlikler, En İyi Otel Konsepti: Madame Tadia Hotel, En İyi Spor Merkezi: Fitlife Spor Merkezi, En İyi Erkek Kuaförü: Aykut Kızılçay, En İyi Kadın Kuaförü: Engin Hancı, En İyi Make up Artist: Gülten Çelik, En İyi Nail Artist: Selin Titrek ve En İyi Güzellik Merkezi: N’ Güzel Healh & Beauty olarak belirlendi.

“Gerçekten emeklerimize değdi”

Final gecesi hakkında değerlendirmelerde bulunan organizasyon koordinatörü Ahmet Can Akdemir, “Çok yorucu bir törendi ama gerçekten emeklerimize değdi. Eskişehir Başarı Ödülleri gecesinin bu yıl 3.’sünü düzenledik, seneye dördüncüsü ve ondan sonraki senelerde de bu organizasyonu devam ettirmek istiyoruz. Çok geniş bir katılım vardı. Gelen aday ve misafirlerimizin ayaklarına sağlık demek istiyorum. Böyle büyük organizasyonlar Eskişehir’imize çok yakışıyor” ifadelerine yer verdi.