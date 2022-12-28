Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği Gençlik Kolları ekolojik teröre karşı çıktı

Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği Gençlik Kolları, Karabağ’da Barış Gücü kontrolündeki bölgede yapılan kaçak maden işletmeciliği ve ekolojik teröre karşı Şuşa-Hankendi yolundaki eylemlere destek verdi.

Gençlik Kolları Başkanı Zahir Hacızade, Rus barış güçlerinin geçici kontrolü altında bulunan Karabağ bölgesinde Ermenistan’ın ve anlaştığı bazı şirketlerin yaptığı yasadışı maden çalışmalarını protesto etmek için toplandıklarını belirtti. Ermenistan’ın yasadışı bir şekilde Azerbaycan’ın doğal kaynaklarını yağmaladığını, çevreyi kirlettiğini ve ekolojik terörizm gerçekleştirdiğini ifade eden Hacızade, Rus Barış Güçleri’nin Azerbaycan’ın devlet kurumlarının temsilcilerinde oluşan izleme grubunun bu bölgelere girmesine ve gözlemlemesine izin vermediğini söyledi.

“Azerbaycan’ın yasalarına ve egemenliğine saygı gösterilmeli”

Durumun kabul edilemez olduğunu aktaran Hacızade, “Azerbaycan’ın yasalarına ve egemenliğine saygı gösterilmeli ve Azerbaycan devlet kurumları temsilcilerinin ülkemizin topraklarında ekolojik izleme amacıyla hareket etmelerine hiçbir engel oluşturulmalıdır. Aynı zamanda Rus Barış Güçleri’nin geçici kontrolü altındaki topraklarda bulunan yasadışı Ermeni silahlı grupları da buradan derhal uzaklaştırılmalıdır” dedi.

“Rusya Federasyonu Barış Güçleri tarafından kapatılmıştır”

Yapılan bu eylemin tamamen barışçıl ve tüm Dünya’ya barış mesajı gönderdiğini söyleyen Zahir Hacızade, “Protestocular Laçin yolunun insani olmayan amaçlarla kullanılmasına karşı çıkıyor ve ‘Laçin barış yoludur’ sloganları atıyor. Laçin yolu Azerbaycanlı protestocular tarafından değil, Rusya Federasyonu Barış Güçleri tarafından kapatılmıştır. Aksine protestocular insani yardım ve ambulans araçlarının yoldan geçmesi için her türlü imkan sağlıyor ve destek oluyor” diye konuştu.

“Taleplerimiz yerine getirilene kadar itirazlar devam edecektir”

Ermeniler’in yıllarca Azerbaycan topraklarındaki ekolojik dengeyi alt üst ettiğini belirten Hacızade, “Ormanlar yakıldı, nehir yatakları değiştirildi, milli servetlerimiz yağmalandı. Nedense her zaman ekolojik sorunları gündeme getiren büyük teşkilatlar, devletler Karabağ’da yaşanan ekolojik teröre hiçbir zaman sesini çıkarmadı. Artık buna bir son demenin zamanı gelmiştir. Azerbaycanlı STK temsilcilerinin talepleri tamamıyla haklıdır ve uluslararası hukuka uygundur. Taleplerimiz yerine getirilene kadar itirazlar devam edecektir” diyerek konuşmasını bitirdi.