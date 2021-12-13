Eskişehir Avrupa Birliği Derneği çalışmaları

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Doç. Dr. Erhan Akdemir, Eskişehir Avrupa Birliği Derneği hakkında konuştu.

Akdemir, derneğin, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinde temel sorun olan bilgi eksikliklerini ortadan kaldırmaya çalışacak projeler üretmek ve bunları Türkiye ve AB kamuoyları ile paylaşmanın yanı sıra hem Türkiye hem de Avrupa’da yaymak için çeşitli faaliyetler düzenlediğini anlattı. Faaliyetlerin başında gençlere yönelik düzenlenen Avrupa Birliği simülasyonlarının yer aldığını söyleyen Doç. Dr. Akdemir, “Simülasyon, katılımcıların delege olarak AB karar alma mekanizmalarını deneyimledikleri bir eğitimdir. Bu kapsamda AB simülasyon çalışmasının amacı, katılımcıların diplomasi, uluslararası ilişkiler ve AB hakkında bilgi edinebilmelerini sağlamaktadır. Söz konusu AB simülasyon çalışması eleştirel düşünme, takım çalışması ve liderlik yeteneklerine ek olarak araştırma, konuşma, dinleme, tartışma ve yazma becerilerini de öğretir. Özet olarak, simülasyon çalışması; katılımcıların AB’nin yapısını, karar alma mekanizmalarını fark etmelerini amaçlamaktadır” dedi.

“Derneğin kapıları herkese açıktır”

Eskişehir kamuoyunun, AB konusundaki farkındalığını ve bilinç düzeyini yükseltici yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ortaklarıyla gerçekleştirildiği konferanslardan bahseden Akdemir, derneğin kapılarının, bu tür çalışmalara ilgi duyan herkese karşı açık olacağını ifade etti. Anadolu Üniversitesi’nde çalışmalarını yürüten Doç. Dr. Erhan Akdemir, “Derneğimizde, Eskişehir’de görev yapan öğretim üyesi hocalarımızdan lisans düzeyine, gazetecisinden yöneticisine kadar çeşitli meslek dallarında bulunan arkadaşlarımız bulunmaktadır. Çalışmalarımızı, Eskişehir kamuoyuna hem sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla hem de yerel basın destekleriyle duyurmaya çalışıyoruz. Biz, Avrupa Birliği ve Türkiye arasında karşılıklı anlayış, iletişim ve bilgilendirmeyi amaçlayan; bağımsız, tarafsız ve kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşuyuz “diye beyan etti.

“Gençlerden tek isteğim, değerlerini benimseyerek, aktif birer vatandaş olmalarıdır”

Eskişehir Avrupa Birliği Derneği Başkanlığını yürüten Doç. Dr. Erhan Akdemir, “Türkiye’deki en önemli sorunlardan birincisi iletişimsizliktir. Toplum içerisinde yaşayan bireyler olarak birbirimizi siyasal, etnik, dini, mezhep, cinsiyet ve sosyo-ekonomik olarak ötekileştirmek; bizi sadece birbirimizden uzaklaştırmaktadır. Bu türden ötekileştirmeler, toplumsal bütünleşmemiz ve ortak sorunlarımız üzerine beraberce çözümler üretmemizi engellemektedir. Elbette düşünsel anlamda, fikir anlamında farklılıklarımız olacaktır. Bu çok normal bir durum, fakat hiçbirimiz birbirimizin ötekisi değiliz. Şehrimiz, AB’nin sunduğu olanaklardan nasıl daha iyi faydalanır, Eskişehir’e daha fazla nasıl katkı sağlayabiliriz ortak noktasında buluşarak hem kendimiz, hem şehrimiz hem de ülkemiz için yararlı çalışmalar yaparız. Benim gençlerden tek isteğim; değerlerini benimseyerek, aktif birer vatandaş olmalarıdır “diye mesaj verdi.