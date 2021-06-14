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Eskişehir aşılamada yarım milyon sayısını geçti

Eskişehir’de Korona virüse karşı yapılan aşı sayısı yarım milyonu geçti.

ESKİŞEHİR 14.06.2021, 15:40
Eskişehir aşılamada yarım milyon sayısını geçti

Eskişehir’de Korona virüse karşı yapılan aşı sayısı yarım milyonu geçti.

Ülke genelinde olduğu gibi Eskişehir’de de aşılanma çalışmaları tüm hızla devam ediyor. Daha önce yapılan aşılarla beraber 494 bin 87 aşı sayısıyla güne başlayan sağlık çalışanları, öğlenden kadar 6 binden fazla aşı vurdu. Bu neticede Eskişehir’e yapılan aşı sayısı 500 bin 181 olarak gerçekleşti.

Bu arada 1. doz aşı uygulanan kişi sayısı 300 bine yaklaşırken 2. doz aşı yaptıranların sayısı ise bu sabah 200 bine ulaşmıştı. Aşı vurma çalışması gün boyunca daha da devam edecek.
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