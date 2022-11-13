Eskişehir Antika Pazarı’na öğrenci etkisi

Eskişehir’de her ayın ikinci hafta sonunda kurulan antika pazarındaki tezgâhlar kentteki öğrencilerin yoğun ilgisiyle canlandı.

Eskişehir’de her ayın ikinci pazar günü kurulan antika pazarında, sabah saatlerinde 0 derece civarında seyreden hava sıcaklığına rağmen yoğunluk yaşandı. Yediden yetmişe antikaseverler sabahın erken saatlerinde pazarın yolunu tuttu. Pazarda öğrenci yoğunluğu dikkat çekerken, tezgâhlardaki tarihi ve kültürel değeri bulunan ürünler büyük ilgi gördü. Antika pazarında uzun süredir öğrenci yoğunluğu görmediklerini kaydeden koleksiyoncular, gençlerin antikaya ilgi duymasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.