Eskişehir Anadolu Bacıları tiyatro grubu, Ahlat’ta beğeni topladı

Eskişehir Anadolu Bacıları tiyatro grubu, Bitlis’in Ahlat ilçesinde gösterime sundukları "Kahraman Türk Kadınları" oyunu ile beğeni topladı.

Bitlis’in Ahlat ilçesine giden Eskişehir Anadolu Bacıları tiyatro grubu, Malazgirt Zaferi’nin 951. yıl dönümü dolayısıyla "Kahraman Türk Kadınları" isimli oyunu gösterime sundu. İzleyicilerin tarafından yoğun ilgiyle takip edilen oyun hakkında açıklamalarda bulunan Eskişehir Anadolu Bacıları tiyatro grubu yönetmeni Hafize Erdoğan, "Bitlis’in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi’nin 951. yıl dönümü kutlamalarına, Eskişehir Anadolu Bacıları tiyatro grubu olarak davet edildik. Programda, ’Kahraman Türk Kadınları’ temalı gösterimizi sunduk. Çok beğenilen gösterimizi, ikinci defa tekrar sahneledik. Tarih sadece kitaplardan öğretilemez. Görsel etkinlikler önemlidir. Biz bunu yaşayarak görüyoruz ve tiyatro gösterimizi sahneleyerek yaşatıyoruz" dedi.